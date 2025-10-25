Погода в Таганроге 25 октября: облачно, +15°, прогнозируют дождь

25 октября в Таганроге пасмурная погода будет сменяться облачной с прояснениями, вероятны осадки. Дует юго-западный ветер, который может усиливаться во время дождя. Влажность — 80%, Уф-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +14°…+15°. Ночью облачно, термометр покажет +7°…+8°. Завтра в светлое время суток сохраняется вероятность дождя, утром возможен туман.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+15°(по ощущениям, как +9°). Ветер юго-западный, 5-7 метров в секунду. Осадки возможны с вероятностью 70%.

Ночью облачно, влажность — 83%. Температура воздуха +7°…+8°(будет ощущаться, как +5°). Ветер западный, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +14°. Световой день составляет 10 часов 23 минуты, молодая луна.

Фото Сергея Плишенко