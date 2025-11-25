Погода в Таганроге 25 ноября: облака, немного солнца, +9°, магнитная буря

25 ноября в Таганроге облачность может сменяться солнечной погодой, осадков и сильного ветра не прогнозируют. Влажность средняя – 77%, УФ-индекс низкий, слабая магнитная буря. Днем будет прохладнее чем, вчера и воздух прогреется до +8°…+9°. Ночью переменная облачность, градусник покажет +4°…+6°. Завтра обещают облачную с прояснениями погоду с умеренным восточным ветром.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +8°…+9° (по ощущениям, как +7°). Ветер восточный, 1-3 метра в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность высокая — 91%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться, как +1°). Ветер восточный, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 8 часов 58 минут, молодая луна.

