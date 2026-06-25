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Погода в Таганроге 25 июня: днем до +28°, переменная облачность, возможен небольшой дождь

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25 июня в Таганроге утренняя переменная облачность может смениться облачной погодой с умеренным западным и северо-западным ветром. В течение суток вероятен небольшой дождь. Днем температура воздуха +26°…+28°. УФ-индекс высокий, слабая магнитная буря, влажность – 43-71 процент. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +18°…+20°. Завтра также прогнозируют переменную облачность, возможны кратковременные осадки, воздух прогреется до +27°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+28° (по ощущениям, как +25°). Влажность низкая – 43%. Ветер западный, 2-3 метра в секунду. Вероятность осадков – 95%.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 71%. Температура воздуха +18°…+20° (будет ощущаться, как +20°). Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757-756 миллиметров ртутного столба. Небольшой дождь возможен с вероятностью 72%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 55 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда

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