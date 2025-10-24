Главная » #Погода

Погода в Таганроге 24 октября: +15°, ночью возможен дождь

24 октября в Таганроге будет в основном облачно, по-прежнему дует восточный ветер, к вечеру возможен дождь. Днем относительно тепло, температура воздуха +13°…+15°. Влажность — 69%, Уф-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью пасмурно, термометр покажет +11°…+12°. Завтра облачно, прогнозируют осадки, ветер сменит направление на юго-западное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +13°…+15°(по ощущениям, как +12°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду.

Ночью пасмурно, влажность — 81%. Температура воздуха +11°…+12°(будет ощущаться, как +8°). Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Вероятность небольшого дождя – 86%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +14°. Световой день составляет 10 часов 26 минут, молодая луна.

Фото «Таганрогской правды»

