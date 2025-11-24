Погода в Таганроге 24 ноября: переменная облачность, +12°, ночью высокая влажность

24 ноября Таганрогу обещают облачную с небольшими прояснениями погоду, без осадков. Дует юго-западный ветер, влажность средняя – 60%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Днем сохраняется комфортная для конца осени температура воздуха +10°…+12°. Ночью ожидается переменная облачность, градусник покажет +6°…+9°. Завтра пока прогнозируют малооблачную погоду с умеренным восточным ветром, но станет немного прохладнее.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +10°…+12° (по ощущениям, как +11°). Ветер юго-западный, 2-4 метра в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность высокая — 91%. Температура воздуха +6°…+9° (будет ощущаться, как +6°). Ветер северо-западный, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 9 часов, молодая луна.

Фото Владимира Прозоровского