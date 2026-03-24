Главная » #Погода

Погода в Таганроге 24 марта: облачно, +11°, пригодится зонтик

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

24 марта в Таганроге облачная погода, небольшой северо-восточный ветер, продолжается слабая магнитная буря. Днем захватите с собой зонтик — прогнозируют дождь. Температура воздуха +9°…+11°. Влажность – 71%, УФ-индекс низкий. Ночью пасмурно, без осадков, градусник покажет +5°…+6°. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода с умеренным восточным ветром, в светлое время суток воздух прогреется до +16°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +9°…+11° (по ощущениям, как +6°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Дождь возможен с вероятностью 86%.

Ночью пасмурно, влажность — 83%. Температура воздуха +5°…+6° (будет ощущаться, как +2°). Ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 758-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), геомагнитный индекс 5 баллов — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе +5°. Продолжительность светового дня составит 12 часов 22 минуты, молодая луна.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru