Погода в Таганроге 24 марта: облачно, +11°, пригодится зонтик

24 марта в Таганроге облачная погода, небольшой северо-восточный ветер, продолжается слабая магнитная буря. Днем захватите с собой зонтик — прогнозируют дождь. Температура воздуха +9°…+11°. Влажность – 71%, УФ-индекс низкий. Ночью пасмурно, без осадков, градусник покажет +5°…+6°. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода с умеренным восточным ветром, в светлое время суток воздух прогреется до +16°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +9°…+11° (по ощущениям, как +6°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Дождь возможен с вероятностью 86%.

Ночью пасмурно, влажность — 83%. Температура воздуха +5°…+6° (будет ощущаться, как +2°). Ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 758-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), геомагнитный индекс 5 баллов — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе +5°. Продолжительность светового дня составит 12 часов 22 минуты, молодая луна.

