Погода в Таганроге 24 июня: приходит жара до +30° в тени, солнечно, без осадков, слабая магнитная буря

Жаркая и солнечная среда ждет Таганрог в среду, 24 июня. Днем воздух прогреется до +30°, к ночи похолодает до +21°. Без осадков, небольшой ветер. Высокий УФ-индекс — выходя из дома, не забудьте о головных уборах и воде.

С четверга, 25 июня, и до конца недели прогнозируется похолодание на 3-4 градуса. В воскресенье, 28 июня, возможны кратковременные осадки. К началу июля температура воздуха вернется на отметки +29°… +31° в тени.

По данным Ростгидромета, 24 июня утром и днем солнечно, без осадков, температура воздуха +27°…+30° (по ощущениям, как +31°). Влажность — 37%. Ветер северный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 40%. Осадки маловероятны. Температура воздуха +21°…+25° (будет ощущаться, как +19°). Ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 754-755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 56 минут, растущая луна. Пыльца активна — злаки, липа, сорняки.

Фото Сергея Плишенко