Погода в Таганроге 23 октября: облачно с прояснениями, +15°, без осадков

23 октября в Таганроге облачная с небольшими прояснениями погода с умеренным восточным ветром, дождя не прогнозируют. Днем температура воздуха +12°…+15°. Влажность — 63%, Уф-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, термометр покажет +7°…+8°. Завтра обещают большей частью пасмурную погоду, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+15°(по ощущениям, как +8°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность — 85%. Температура воздуха +7°…+8°(будет ощущаться, как +7°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +14°. Световой день составляет 10 часов 30 минут, молодая луна.

Фото Владимира Прозоровского

