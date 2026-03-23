Погода в Таганроге 23 марта: переменная облачность, немного ветрено, днем до +14°, магнитная буря

23 марта, в первый день рабочей недели, в Таганроге переменная облачность, по-прежнему дует северо-восточный ветер с отдельными порывами до 9-10 метров в секунду. Днем осадков не прогнозируют, температура воздуха +12°…+14°. Влажность низкая – 44%, УФ-индекс умеренный, магнитная буря. Ночью облачно, градусник покажет +7°…+8°, есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Завтра обещают пасмурную погоду, осадки и небольшое ослабление ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+14° (по ощущениям, как +7°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность — 63%. Температура воздуха +7°…+8° (будет ощущаться, как +4°). Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 759-758 миллиметров ртутного столба. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 67%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (умеренный), геомагнитный индекс 6 баллов — умеренная магнитная буря (G2). Температура воды в Таганрогском заливе +5°. Продолжительность светового дня составит 12 часов 18 минут, молодая луна.

