Погода в Таганроге 22 октября: облачно с прояснениями, без дождя и сильного ветра

22 октября в Таганроге будет облачно с прояснениями, без осадков, дует слабый юго-западный ветер. Днем  температура воздуха +12°…+13°. Влажность — 58%, Уф-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью переменная облачность, дождя не прогнозируют, термометр покажет +5°…+6°. Завтра обещают облачную погоду, станет теплее на пару градусов, ветер сменит направление на восточное. А в пятницу возможен дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+13°(по ощущениям, как +4°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность — 83%. Температура воздуха +5°…+6°(будет ощущаться, как +3°). Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +14°. Световой день составляет 10 часов 33 минут, молодая луна.

Фото «Таганрогской правды»

