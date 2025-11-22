Погода в Таганроге 22 ноября: пасмурная, теплая суббота без осадков и сильного ветра

В субботу, 22 ноября, в Таганроге будет пасмурно. Воздух прогреется до +14° днем, к вечеру незначительно похолодает. Осадки маловероятны, влажность средняя. Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное.

В воскресенье, 23 ноября, погода в целом не изменится. С начала следующей недели на пару градусов похолодает. В среду, 26 ноября, возможен кратковременный дождь.

По данным Ростгидромета, днем облачно, температура воздуха +13°…+14° (по ощущениям, как +11°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду. Влажность 56%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 67%. Температура воздуха +10°…+12°(будет ощущаться, как +7°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Порывы до 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 9 часов 05 минут, молодая луна.

Фото «Таганрогской правды»