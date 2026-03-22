Погода в Таганроге 22 марта: облачно, +12°, небольшой дождь возможен с вероятностью 95 процентов

22 марта в Таганроге снова облачно, прогнозируют северо-восточный ветер 6-7 метров в секунду. Днем есть вероятность небольших осадков, температура воздуха +11°…+12°. Влажность – 48%, УФ-индекс умеренный, продолжается магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +5°…+8°. Завтра ожидается переменная облачность, а в темное время суток возможен кратковременный дождь. Всю предстоящую неделю нас ждет переменчивая погода с чередованием солнечных и дождливых дней. А к выходным потеплеет до +17°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+12° (по ощущениям, как +6°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 95%.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 61%. Температура воздуха +5°…+8° (будет ощущаться, как +2°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +4°. Продолжительность светового дня составит 12 часов 15 минут, молодая луна.

