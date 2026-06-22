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Погода в Таганроге 22 июня: без осадков, облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +27°

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Комфортная летняя погода ждет Таганрог в понедельник, 22 июня. Будет не слишком жарко — до +27° днем в тени, к ночи похолодает до +22°. Влажность — 37-50%, ветер западный, 4-5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Город

Во вторник и среду температура воздуха повысится на пару градусов. Возможны кратковременные дожди. С пятницы, 26 июня, дожди могут усилиться, немного похолодает, к субботе, 27 июня, — до +23° днем.

По данным Ростгидромета, 22 июня утром и днем облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +23°…+27° (по ощущениям, как +26°). Влажность — 37%. Ветер западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 50%. Также без дождей. Температура воздуха +20°…+22° (будет ощущаться, как +21°). Ветер западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 6 (высокий), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 55 минут, луна в первой четверти. Пыльца активна — злаки, липа, сорняки.

Фото: музей «Градостроительство и быт г. Таганрога»

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Таганрогская правда

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