Погода в Таганроге 21 ноября: потеплеет до +12°, облачно, слабый ветер, без осадков

В пятницу, 21 ноября, синоптики обещают Таганрогу комфортную для конца осени погоду. Днем воздух прогреется до +12°, к ночи похолодает до +9°. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, с переходом на восточный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное.

В выходные станет теплее еще на пару градусов, будет облачно, без дождей и сильного ветра. В начале следующей недели возможны незначительные осадки. До конца ноября, по прогнозам синоптиков, погода в целом не изменится.

По данным Ростгидромета, 21 ноября облачно, температура воздуха +11°…+13° (по ощущениям, как +10°). Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 78%.

Вечером и ночью пасмурно. Влажность 85%. Температура воздуха +9°…+10° (будет ощущаться, как +7°). Ветер восточный, 1-2 метра в секунду, порывы до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +12°. Световой день составляет 9 часов 07 минут, молодая луна.

