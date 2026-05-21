Погода в Таганроге 21 мая: переменная облачность, немного ветрено, днем до +28°, высокий УФ-индекс

21 мая в Таганроге солнечная погода может сменяться переменной облачностью, дует ветер восточного и северо-восточного направлений с отдельными порывами до 13 метров в секунду. Влажность – 49-63 процента. Днем есть небольшая вероятность кратковременных осадков, температура воздуха +27°…+28°. УФ-индекс высокий, магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно, градусник покажет +19°…+20°. Завтра прогнозируют солнечную и немного ветреную погоду, без осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+28° (по ощущениям, как +26°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду. Вероятность кратковременных осадков – 71%.

Ночью малооблачно, влажность — 63%. Температура воздуха +19°…+20° (будет ощущаться, как +19°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — спокойное магнитное полу. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +20°. Световой день продлится 15 часов 18 минут, молодая луна.

