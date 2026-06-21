Главная » Город

Погода в Таганроге 21 июня: малооблачно, днем +26°, средний ветер, прогнозируется слабая магнитная буря

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Очередной в меру жаркий день ожидается в Таганроге в воскресенье, 21 июня. Осадки маловероятны. Высокий УФ-индекс. В дневное время воздух прогреется до +26°, к ночи похолодает до +18°. Ветер северо-западный, с переходом на северный, 5-7 метров в секунду.

Город

Понедельник, 22 июня, обещает быть также малооблачным, температура воздуха в целом не изменится. Со вторника, 23 июня, и до конца недели возможны кратковременные дожди. С четверга, 25 июня, температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

По данным Ростгидромета, 21 июня днем малооблачно, без осадков, температура воздуха +24°…+26° (по ощущениям, как +22°). Влажность низкая — 30%. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 36%. Температура воздуха +18°…+24° (будет ощущаться, как +16°). Ветер северный, 5-6 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 760-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 55 минут, молодая луна.

Фото Андрея Лызь

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

лето магнитная буря новости погода в Таганроге Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru