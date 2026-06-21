Погода в Таганроге 21 июня: малооблачно, днем +26°, средний ветер, прогнозируется слабая магнитная буря

Очередной в меру жаркий день ожидается в Таганроге в воскресенье, 21 июня. Осадки маловероятны. Высокий УФ-индекс. В дневное время воздух прогреется до +26°, к ночи похолодает до +18°. Ветер северо-западный, с переходом на северный, 5-7 метров в секунду.

Понедельник, 22 июня, обещает быть также малооблачным, температура воздуха в целом не изменится. Со вторника, 23 июня, и до конца недели возможны кратковременные дожди. С четверга, 25 июня, температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

По данным Ростгидромета, 21 июня днем малооблачно, без осадков, температура воздуха +24°…+26° (по ощущениям, как +22°). Влажность низкая — 30%. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 36%. Температура воздуха +18°…+24° (будет ощущаться, как +16°). Ветер северный, 5-6 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 760-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 55 минут, молодая луна.

Фото Андрея Лызь