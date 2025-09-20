Погода в Таганроге 20 сентября: тепло, слабый ветер, днем возможен кратковременный дождь

Комфортная, маловетреная погода с небольшим дождем ожидается в Таганроге в субботу, 20 сентября. Днем воздух прогреется до +20°, к ночи похолодает до +14°. Ветер северо-западный, с переходом на северный, 3-4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное.

В течение следующей недели прогнозируется ясная, теплая погода. Среднесуточная температура воздуха составит +20°. Осадки маловероятны.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +18°…+20° (по ощущениям как +18°). Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-8 метров в секунду. Влажность 58%.

Вечером и ночью малооблачно. Влажность 65%. Температура воздуха +14°…+16° (будет ощущаться как +17°). Ветер северный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (умеренный). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +20°. Световой день составляет 12 часов 19 минут, старая луна.

