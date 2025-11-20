Главная » Город

Погода в Таганроге 20 ноября: будет пасмурно, прохладно, слабый восточный ветер

В четверг, 20 ноября, синоптики обещают Таганрогу пасмурную погоду с небольшим ветром. Днем воздух прогреется до +9°, к ночи чуть похолодает. Влажность в течение суток составит 84-86%. Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Утром возможны осадки.

С пятницы, 21 ноября, и до конца недели температура воздуха повысится до +12°…+14°, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер слабый.

По данным Ростгидромета, 20 ноября днем пасмурно, температура воздуха +8°…+9° (по ощущениям, как +7°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 84%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 86%. Температура воздуха +7°…+8° (будет ощущаться, как +8°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +11°. Световой день составляет 9 часов 09 минут, новолуние.

