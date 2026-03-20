Погода в Таганроге 20 марта: тепло и облачно, без дождя, ветер усиливается, магнитная буря

Характер погоды в Таганроге сегодня, в пятницу, 20 марта, меняется. Солнечные и сухие дни уступают место пасмурным, ветер становится сильнее, осадки сегодня маловероятны, а вот завтра, в субботу, стоит взять с собой зонт на прогулку. Магнитное поле сохраняет довольно высокий уровень.

Температура воздуха утром составила 8 градусов тепла, небо затянуто тучами, ветер северо-восточный, 7 метров в секунду. В течение дня столбик ртутного термометра будет подниматься вверх и достигнет отметки +15° С. К вечеру понизится до 12 градусов выше ноля.

Ветер довольно ощутимый, 6-7 метров в секунду, временами порывы до 10 м/с. Влажность колеблется в диапазоне утром от 43% днем до 60% вечером. Дождей сегодня в прогнозе нет, а на завтра синоптики обещают временами кратковременные осадки.

Атмосферное давление сегодня составляет 753 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Уровень магнитного возмущения в атмосфере оценивается на 6 баллов, что можно охарактерезовать как магнитную бурю. Метеочувствительным таганрожцам советуем быть внимательнее к своему самочувствию.

Температура воды в Таганрогском заливе — +4°С. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 12 часов 8 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 6.27, заход будет в 18.35.

