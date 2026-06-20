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Погода в Таганроге 20 июня: переменная облачность, низкая влажность, вода в заливе достигла +25°

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20 июня в Таганроге ожидается переменная облачность,  северо-западный ветер 2-5 метров в секунду, дождя не прогнозируют. Днем температура воздуха +27°…+28°. УФ-индекс высокий, слабая магнитная буря, влажность – 55-58 процентов. Ночью облачно с прояснениями, без осадков, градусник покажет +18°…+20°. Завтра ожидается малооблачная погода, небольшое усиление северо-западного ветра, воздух прогреется до +28°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+28° (по ощущениям, как +27°). Влажность низкая – 40%. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 58%. Температура воздуха +18°…+20° (будет ощущаться, как +18°). Ветер северо-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 56 минут, молодая луна.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда

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