Погода в Таганроге 20 апреля: облачно с прояснениями, +13°, западный ветер, возможен кратковременный дождь

20 апреля в Таганроге облачно с прояснениями, дует ветер западного и юго-западного направлений, днем есть вероятность кратковременного дождя. Прохладная погода сохраняется, температура воздуха +12°…+13°. Влажность – 43%, УФ-индекс в пределах нормы, магнитное поле спокойное. Ночью переменная облачность, градусник покажет +6°…+8°. Завтра температура опустится еще на пару градусов, прогнозируют осадки. Дожди время от времени будут идти всю нынешнюю неделю, а к четвергу может усилиться ветер.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+13° (по ощущениям, как +8°). Ветер западный, 4-5 метров в секунду. Вероятность дождя – 79%.

Ночью переменная облачность, влажность — 79%. Температура воздуха +6°…+8° (будет ощущаться, как +5°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (умеренный), геомагнитный индекс 4 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +11°. Световой день продлится 13 часов 51 минуту, молодая луна.

Фото Марины Даренской