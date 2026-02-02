Погода в Таганроге 2 февраля: облачно, ветрено, возможен снег, ночью до -12°

2 февраля Таганрогу обещают облачный и морозный день, ощутимый северо-восточный ветер, также в течение суток возможен снег. Днем температура воздуха -8°…-9°. Влажность высокая – 87%, УФ-индекс низкий, магнитное поле остается спокойным. Ночью пасмурно, ветер сменится на северный и похолодает, градусник покажет -9°…-12°. Завтра прогнозируют облачную погоду без осадков, а к ночи мороз может усилиться до -15°…-20°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -8°…-9° (по ощущениям, как -18°). Ветер северо-восточный, 5-7 метров. Вероятность снега – 62%.

Ночью пасмурно, влажность высокая — 84%. Температура воздуха -9°…-12° (будет ощущаться, как -17°). Ветер северный, 7-8 метров в секунду. Снег возможен с вероятностью 62%. Атмосферное давление – 756-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 9 часов 38 минут, полнолуние.

Фото Владимира Прозоровского