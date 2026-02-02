Главная » #Погода

Погода в Таганроге 2 февраля: облачно, ветрено, возможен снег, ночью до -12°

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

2 февраля Таганрогу обещают облачный и морозный день, ощутимый северо-восточный ветер, также в течение суток возможен снег. Днем температура воздуха -8°…-9°. Влажность высокая – 87%, УФ-индекс низкий, магнитное поле остается спокойным. Ночью пасмурно, ветер сменится на северный и похолодает, градусник покажет -9°…-12°. Завтра прогнозируют облачную погоду без осадков, а к ночи мороз может усилиться до -15°…-20°.  

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -8°…-9° (по ощущениям, как -18°). Ветер северо-восточный, 5-7 метров. Вероятность снега – 62%.

Ночью пасмурно, влажность высокая — 84%. Температура воздуха -9°…-12° (будет ощущаться, как -17°). Ветер северный, 7-8 метров в секунду. Снег возможен с вероятностью 62%. Атмосферное давление – 756-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 9 часов 38 минут, полнолуние.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru