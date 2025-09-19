Погода в Таганроге 19 сентября: возможен дождь, облачно с прояснениями, днем +20°

Теплая и влажная погода ожидается в пятницу, 19 сентября. В первой половине дня прогнозируются осадки, воздух прогреется до +20°. К ночи похолодает до +15°, средний ветер. Магнитное поле спокойное.

В субботу, 20 сентября, будет малооблачно, без осадков. С воскресенья ждем потепление. Ко вторнику, 23 сентября, температура воздуха может подняться до +27° в тени.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +18°…+20° (по ощущениям, как +18°). Вероятность дождя 79%. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-9 метров в секунду. Влажность 59 %.

Вечером и ночью малооблачно. Влажность 66%. Температура воздуха +18°…+15° (будет ощущаться, как +14°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6-8 метров в секунду. Без осадков. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +20°. Световой день составляет 12 часов 23 минуты, старая луна.

Фото Сергея Плишенко