Погода в Таганроге 19 октября: облачно, днем +13°, возможен дождь, слабый ветер

В воскресенье, 19 октября, в Таганроге будет облачно и дождливо. В дневное время температура воздуха поднимется до +13°, к ночи похолодает до +7°. Высокая влажность, ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное.

В начале следующей недели также прогнозируются осадки, станет прохладней на 3-4 градуса. К четвергу, 23 октября, потеплеет до +15°, но влажная, дождливая погода сохранится до выходных.

По данным Ростгидромета, днем облачно, температура воздуха +13°…+14°(по ощущениям, как +11°). Влажность 71%. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду. Вероятность дождя 57%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 85%. Температура воздуха +9°…+10°(будет ощущаться, как +7°). Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Осадки возможны с вероятностью в 81%. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 10 часов 42 минуты, старая луна.

