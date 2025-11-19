Главная » #Погода

Погода в Таганроге 19 ноября: пасмурно, +15°, возможен дождь

19 ноября в Таганроге пасмурно, возможны порывы юго-западного ветра до 5 -10 метров в секунду, в течение суток прогнозируют небольшой дождь. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +14°…+15°. Влажность — 73%, Уф-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, градусник покажет +9°…+10°. Завтра станет прохладнее на пару градусов, в первой половине дня сохраняется вероятность осадков, ветер станет слабее и сменит направление на восточное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+15° (по ощущениям, как +10°). Дождя не прогнозируют. Ветер юго-западный, 7-8 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 73%.

Ночью пасмурно, влажность — 86%. Температура воздуха +11°…+13° (будет ощущаться, как +9°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. Вероятность осадков – 65%. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 9 часов 12 минут, старая луна.

Фото Марины Даренской

