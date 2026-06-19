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Погода в Таганроге 19 июня: облачно с прояснениями, днем до +27°, возможен небольшой дождь

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19 июня в Таганроге ожидается облачная с прояснениями погода с северным ветром 3-5 метров в секунду. Есть небольшая вероятность кратковременного дождя,  влажность – 65-66 процентов. Днем температура воздуха +26°…+27°. УФ-индекс высокий, продолжается слабая магнитная буря. Ночью малооблачно, без осадков, градусник покажет +17°…+19°. Завтра ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +28°, сохраняется вероятность небольшого дождя.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+27° (по ощущениям, как +26°). Влажность – 46%. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 71%.

Ночью малооблачно, влажность — 66%. Температура воздуха +17°…+19° (будет ощущаться, как +17°). Ветер северный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 56 минут, молодая луна.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда

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