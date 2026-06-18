Погода в Таганроге 18 июня: переменная облачность, очень высокий УФ-индекс, температура воды в заливе +24°

18 июня в Таганроге ожидается переменная облачность с умеренным южным ветром, который к вечеру сменит направление на северное. Осадков не прогнозируют, влажность – 55-73 процента. Днем температура воздуха +25°…+27°. УФ-индекс очень высокий — лучше избегать прямых солнечных лучей, сохраняется слабая магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +17°…+18°, немного усилится ветер. Завтра обещают переменную облачность, днем есть небольшая вероятность кратковременного дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+27° (по ощущениям, как +27°). Влажность низкая – 37%. Ветер южный, 1-3 метра в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 73%. Температура воздуха +17°…+18° (будет ощущаться, как +17°). Ветер северный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 55 минут, молодая луна.

Фото Марины Даренской