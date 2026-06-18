Главная » #Погода

Погода в Таганроге 18 июня: переменная облачность, очень высокий УФ-индекс, температура воды в заливе +24°

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

18 июня в Таганроге ожидается переменная облачность с умеренным южным ветром, который к вечеру сменит направление на северное. Осадков не прогнозируют, влажность – 55-73 процента. Днем температура воздуха +25°…+27°. УФ-индекс очень высокий — лучше избегать прямых солнечных лучей, сохраняется слабая магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +17°…+18°, немного усилится ветер. Завтра обещают переменную облачность, днем есть небольшая вероятность кратковременного дождя.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+27° (по ощущениям, как +27°). Влажность низкая – 37%. Ветер южный, 1-3 метра в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 73%. Температура воздуха +17°…+18° (будет ощущаться, как +17°). Ветер северный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 55 минут, молодая луна.

Фото Марины Даренской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru