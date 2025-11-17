Главная » #Погода

Погода в Таганроге 17 ноября: облачно с прояснениями, южный ветер, +13°

17 ноября в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, дождя не прогнозируют, слабая магнитная буря. Днем температура воздуха +11°…+13°. Ветер южный, возможны порывы до 10 метров в секунду. Влажность — 76%, Уф-индекс низкий. Ночью переменная облачность, градусник покажет +9°…+10°. Завтра в светлое время суток воздух прогреется до +16°, ветер немного усилится и сменит направление на юго-западное, вечером и ночью есть вероятность небольших осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+13°(по ощущениям, как +9°). Ветер южный, 5-6 метров в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность — 85%. Температура воздуха +9°…+10°(будет ощущаться, как +7°). Ветер южный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 9 часов 17 минут, старая луна.

Фото Владимира Прозоровского

