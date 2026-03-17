Погода в Таганроге 17 марта: северо-восточный ветер, высокая влажность, возможны кратковременные осадки

17 марта Таганрогу обещают в основном облачную с небольшими прояснениями погоду с северо-восточным ветром. В течение суток есть вероятность кратковременных осадков, так что лучше запастись зонтиком. Днем температура воздуха +8°…+10°. Влажность – 73%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, градусник покажет +4°…+6°, ветер сменит направление на восточное. Завтра прогнозируют переменную облачность, утром возможен туман, а к вечеру небольшой дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +8°…+12° (по ощущениям, как +5°). Ветер северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 72%.

Ночью облачно, влажность — 82%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться, как +3°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Вероятность кратковременного дождя – 91%. Атмосферное давление 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Продолжительность светового дня составит 11 часов 58 минут, старая луна.

