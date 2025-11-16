Погода в Таганроге 16 ноября: пасмурное воскресенье, осадки не прогнозируются, слабый ветер

Пасмурно и прохладно будет в Таганроге в воскресенье, 16 ноября. Без осадков, высокая влажность. В дневное время воздух прогреется до +9°, к ночи похолодает на пару градусов. Ветер южный, с переходом на юго-восточный, 2-3 метра в секунду.

В начале следующей недели немного потеплеет, усилится ветер. Осадки возможны в среду и четверг. Среднесуточная температура составит +11°…+13°.

По данным Ростгидромета, 16 ноября днем пасмурно, температура воздуха +8°…+9° (по ощущениям, как +7°). Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 86%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 91%. Температура воздуха +6°…+8° (будет ощущаться, как +6°). Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +11°. Световой день составляет 9 часов 19 минут, старая луна.

