Погода в Таганроге 15 октября: переменная облачность, +12°, ночью возможен дождь

15 октября в Таганроге облачно с прояснениями, дует небольшой западный ветер, к вечеру возможны кратковременные осадки. Днем температура воздуха +11°…+12°. Влажность — 53%, Уф-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Ночью переменная облачность и прохладно, термометр покажет +4°…+6°. Завтра обещают малооблачную погоду, без дождя и сильного ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+12°(по ощущениям, как +8°). Ветер западный, 3-4 метра в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность — 78%. Температура воздуха +4°…+6°(будет ощущаться, как +3°). Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 73%. Атмосферное давление в течение суток составит 763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 10 часов 55 минут, старая луна.

