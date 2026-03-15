Погода в Таганроге 15 марта: переменная облачность,  восточный ветер до 14 метров в секунду, днем +12°

15 марта в Таганроге переменная облачность, отдельные порывы восточного и северо-восточного ветра могут достигать 14 метров в секунду, осадков не обещают. Днем температура воздуха +11°…+12°. Влажность низкая – 36%, УФ-индекс умеренный, продолжается слабая магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +2°…+5°. Завтра ожидается облачная погода, ветер немного ослабнет, а ночью возможны небольшие осадки. Кстати, согласно прогнозам, вся предстоящая неделя будет большей частью пасмурной и дождливой.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+12° (по ощущениям, как +3°). Ветер восточный, 8-10 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность — 54%. Температура воздуха +2°…+5° (будет ощущаться, как 0°). Ветер северо-восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 761-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Продолжительность светового дня составит 11 часов 51 минута, старая луна.

Фото Владимира Прозоровского

