Погода в Таганроге 14 сентября: солнечно, без осадков и сильного ветра, днем +23°

В воскресенье, 14 сентября, в Таганроге ожидается комфортная погода без дождей и магнитных бурь. В дневное время воздух прогреется до +23°, к ночи похолодает на 3-4 градуса. Ветер восточный, 4-6 метров в секунду. Влажность средняя.

В начале следующей недели станет чуть теплее, а к среде, 17 августа, прогнозируются дожди и похолодание до +19° днем, до +14° в вечернее и ночное время.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +21°…+23°(по ощущениям, как +19°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Влажность 35%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 43%. Температура воздуха +15°…+18° (будет ощущаться, как +16°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +21°. Световой день составляет 12 часов 39 минут, луна в последней четверти.

