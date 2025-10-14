Погода в Таганроге 14 октября: облачный и прохладный вторник

14 октября в Таганроге облачная с небольшими прояснениями погода, по-прежнему дует юго-западный ветер, осадков не обещают. Будет прохладно, днем температура воздуха +11°…+13°. Влажность — 48%, Уф-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Ночью пасмурно, термометр покажет +8°…+9°. Завтра прогнозируют облачную погоду, в светлое время суток есть вероятность небольшого дождя, а ветер сменит направление на западное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+13°(по ощущениям, как +7°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду.

Ночью пасмурно, влажность — 73%. Температура воздуха +8°…+9°(будет ощущаться, как +6°). Ветер западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 10 часов 59 минут, старая луна.

