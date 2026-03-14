Погода в Таганроге 14 марта: ясно, без осадков, днем потеплеет до +10°, слабая магнитная буря

Комфортная, ясная погода со средним восточным ветром ждет Таганрог в субботу, 14 марта. Днем воздух прогреется до +10°, к ночи немного похолодает. Осадки не прогнозируются, влажность низкая. Магнитное поле слабо возмущенное.  

В воскресенье, 15 марта, будет облачно, но пока еще тепло. А с понедельника, 16 марта, синоптики обещают похолодание до +7° днем и дожди. Прохладная, пасмурная погода продержится до 22 марта.

По данным Ростгидромета, 14 марта утром и днем ясно, температура воздуха +9°…+10° (по ощущениям, как +2°). Без осадков. Ветер восточный, 7-8 метров в секунду, порывы до 10-11 метров в секунду. Влажность 27%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 34%. Также без дождей. Температура воздуха +8°…+9° (будет ощущаться, как +1°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы, 763-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 11 часов 48 минут, старя луна. Слабая магнитная буря.

