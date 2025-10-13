Погода в Таганроге 13 октября: облачно, магнитная буря, возможен дождь

13 октября в Таганроге облачная погода с умеренным юго-западным ветром, в течение суток временами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха +14°…+15°. Влажность — 73%, Уф-индекс низкий, слабая магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, термометр покажет +4°…+6°. Завтра прогнозируют пасмурную, маловетреную погоду без осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+15°(по ощущениям, как +8°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. Вероятность дождя – 87%.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 79%. Температура воздуха +4°…+7°(будет ощущаться, как +4°). Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду. Осадки возможны с вероятностью 91%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 11 часов 02 минуты, последняя четверть луны.

Фото «Таганрогской правды»