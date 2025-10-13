Главная » #Погода

Погода в Таганроге 13 октября: облачно, магнитная буря, возможен дождь

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

13 октября в Таганроге облачная погода с умеренным  юго-западным ветром, в течение суток временами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха +14°…+15°. Влажность — 73%, Уф-индекс низкий, слабая магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, термометр покажет +4°…+6°. Завтра прогнозируют пасмурную, маловетреную  погоду без осадков.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+15°(по ощущениям, как +8°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. Вероятность дождя – 87%.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 79%. Температура воздуха +4°…+7°(будет ощущаться, как +4°). Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду. Осадки возможны с вероятностью 91%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 11 часов 02 минуты, последняя четверть луны.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru