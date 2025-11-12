Главная » #Погода

Погода в Таганроге 12 ноября: облачно, очень сильная магнитная буря, возможен дождь

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

12 ноября в Таганроге облачно, утром местами туман, во второй половине дня возможны осадки. Ветер южный, влажность высокая — 86%, Уф-индекс низкий. Происходит   экстремально сильная магнитная буря, которая постепенно будет уменьшаться и прекратится только к субботе. Температура воздуха днем +12°…+13°. Ночью пасмурно, градусник покажет +9°…+10°. Завтра погода тоже не будет солнечной, ветер немного усилится и сменит направление на юго-западное.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+13°(по ощущениям, как +9°). Ветер южный, 2-3 метра в секунду.

Ночью пасмурно, влажность высокая — 91%. Температура воздуха +9°…+10°(будет ощущаться, как +7°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Вероятность дождя – 61%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 9 часов 30 минуты, последняя четверть луны.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru