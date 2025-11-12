Погода в Таганроге 12 ноября: облачно, очень сильная магнитная буря, возможен дождь

12 ноября в Таганроге облачно, утром местами туман, во второй половине дня возможны осадки. Ветер южный, влажность высокая — 86%, Уф-индекс низкий. Происходит экстремально сильная магнитная буря, которая постепенно будет уменьшаться и прекратится только к субботе. Температура воздуха днем +12°…+13°. Ночью пасмурно, градусник покажет +9°…+10°. Завтра погода тоже не будет солнечной, ветер немного усилится и сменит направление на юго-западное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+13°(по ощущениям, как +9°). Ветер южный, 2-3 метра в секунду.

Ночью пасмурно, влажность высокая — 91%. Температура воздуха +9°…+10°(будет ощущаться, как +7°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Вероятность дождя – 61%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 9 часов 30 минуты, последняя четверть луны.

Фото Владимира Прозоровского