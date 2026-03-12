Главная » #Погода

Погода в Таганроге 12 марта: ясно, слабый ветер, без осадков, днем воздух прогреется до +15 °С

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Сегодня таганрожцы могут насладиться весной в полной мере — стало еще теплее, ни дождя, ни даже облачности синоптики не обещают, небольшой восточный ветер.

#Погода

Утром в Таганроге малооблачно, +7°С, в течение дня столбик ртутного термометра будет подниматься вверх и достигнет отметки +15° С. Низкая облачность, слабый ветер восточного направления дует со скоростью 3-4 метра в секунду.

Вечером 12 марта небо ясное, температура воздуха 11 градусов выше нуля, ночью около 6° С.

Влажность утром составляла 67%, днем упадет до 38%, а к вечеру повысится до 72%. Дождей в ближайшие несколько дней не предвидится, вероятность небольших осадков, по прогнозам синоптиков, не ранее следующей недели.   

Атмосферное давление сегодня составляет 769 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Магнитное поле — спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе — +2°С. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 11 часов 41 минута. Восход солнца был зафиксирован в 6.43, заход будет в 18.24. Убывающая луна.

Фото «ТП»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru