Погода в Таганроге 12 марта: ясно, слабый ветер, без осадков, днем воздух прогреется до +15 °С

Сегодня таганрожцы могут насладиться весной в полной мере — стало еще теплее, ни дождя, ни даже облачности синоптики не обещают, небольшой восточный ветер.

Утром в Таганроге малооблачно, +7°С, в течение дня столбик ртутного термометра будет подниматься вверх и достигнет отметки +15° С. Низкая облачность, слабый ветер восточного направления дует со скоростью 3-4 метра в секунду.

Вечером 12 марта небо ясное, температура воздуха 11 градусов выше нуля, ночью около 6° С.

Влажность утром составляла 67%, днем упадет до 38%, а к вечеру повысится до 72%. Дождей в ближайшие несколько дней не предвидится, вероятность небольших осадков, по прогнозам синоптиков, не ранее следующей недели.

Атмосферное давление сегодня составляет 769 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Магнитное поле — спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе — +2°С. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 11 часов 41 минута. Восход солнца был зафиксирован в 6.43, заход будет в 18.24. Убывающая луна.

Фото «ТП»