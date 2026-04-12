Погода в Таганроге 12 апреля: на Пасху в Таганроге будет прохладно, солнечно, слабая магнитная буря

В Пасхальное воскресенье Таганрог ждет ясная, комфортная погода. Будет прохладно, днем воздух прогреется до +12°, к ночи слегка похолодает. Ветер слабый, 2-4 метра в секунду. Без осадков. Небольшая магнитная буря.

В начале следующей недели возможны дожди, на пару градусов потеплеет. К четвергу, 16 апреля, температура воздуха установится на уровне +14°…+15°. С понедельника, 20 апреля, опять похолодает до +11° днем.

По данным Ростгидромета, 12 апреля утром и днем солнечно, температура воздуха +12°…+13° (по ощущениям, как +9°). Осадки маловероятны. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 47%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 58%. Без осадков. Температура воздуха +10°…+11° (будет ощущаться, как +7°). Ветер западный, с переходом на северный, 2-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 4 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +10°. Световой день составляет 13 часов 25 минут, старая луна. Слабая магнитная буря.

Фото Сергея Плишенко