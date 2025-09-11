Главная » Город

Погода в Таганроге 11 сентября: днем +23°, ясно, без осадков и магнитных бурь

Комфортная, теплая погода ожидается в Таганроге 11 сентября. В дневное время воздух прогреется до +23°, к ночи похолодает на 3-4 градуса. Осадки не прогнозируются. Высокий УФ-индекс. Ветер восточный, с переходом на северо-восточный, 3-6 метров в секунду.

До конца недели погода в целом не изменится. Среднесуточная температура воздуха сохранится на уровне  +21°…+25°. Температура воды в Таганрогском заливе +23°, еще есть возможность насладиться уходящим теплом.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +21°…+23°(по ощущениям, как +20°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 28%.

Вечером и ночью ясно, влажность 38%. Температура воздуха +16°…+19°(будет ощущаться, как +17°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +23°. Световой день составляет 12 часов 49 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

