Погода в Таганроге 11 ноября: +14°, облачно, без осадков

11 ноября в Таганроге день будет относительно теплым, облачным, с небольшим восточным ветром. Осадков пока не обещают. Влажность — 77%, Уф-индекс низкий, продолжается умеренная магнитная буря. Температура воздуха +13°…+14°. Ночью пасмурно, градусник покажет +9°…+10°. Завтра прогнозируют пасмурную погоду, в течение суток возможен дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +13°…+14°(по ощущениям, как +10°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду.

Ночью пасмурно, влажность высокая — 89%. Температура воздуха +9°…+10°(будет ощущаться, как +7°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 9 часов 32 минуты, убывающая луна.

Фото Марины Даренской

