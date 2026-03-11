Погода в Таганроге 11 марта: солнечно, почти безветренно, днем до +12° и низкая влажность

11 марта в Таганроге будет большей частью солнечная погода со слабым ветром восточного и юго-восточного направлений. Осадков не ожидается. Днем будет тепло, температура воздуха +11°…+12°. Влажность низкая – 39%, УФ-индекс умеренный, а магнитное поле спокойное. Ночью ясно, градусник покажет +3°…+4°. Завтра сохранится теплая, малооблачная погода, восточный ветер незначительно усилится, дождя по-прежнему не ожидается.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+12° (по ощущениям, как +9°). Ветер юго-восточный, 1-2 метра в секунду.

Ночью ясно, влажность — 70%. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как +1°). Ветер восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 771-769 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Продолжительность светового дня составит 11 часов 37 минут, последняя четверть луны.

Фото Владимира Прозоровского