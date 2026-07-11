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Погода в Таганроге 11 июля: солнечная суббота, днем воздух прогреется до +24°, без осадков, продолжается магнитная буря

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Комфортную погоду обещают синоптики Таганрогу в субботу, 11 июля. Будет солнечно, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется до +24°, к ночи немного похолодает. Высокий УФ-индекс, средняя влажность. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 6-8 метров в секунду.

Город

В воскресенье, 12 июля, чуть потеплеет – до +26°, возможен кратковременный дождь. Следующая неделя будет пасмурной и дождливой. Среднесуточная температура воздуха составит +26°…+28°. Слабая магнитная буря ожидается вплоть до субботы, 18 июля.

По данным Ростгидромета, 11 июля днем солнечно, без осадков, температура воздуха +24°…+26° (по ощущениям, как +21°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-10 метров в секунду. Влажность 43%.

Вечером и ночью ясно, +19°…+21° (будет ощущаться, как +19°). Влажность 54%. Ветер западный, 7-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 756-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 4 – слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +26°. Световой день составляет 15 часов 41 минуту, старая луна. Пыльца активна – злаки, сорняки, амброзия.

Фото: ВК Daily Bogudonia

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Таганрогская правда

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