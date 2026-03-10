Главная » #Погода

Погода в Таганроге 10 марта: солнечно, днем +10 °С, без осадков и почти без ветра

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Весна в Таганроге все увереннее вступает в свои права — сегодня, в первый рабочий день, по прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается малооблачная, теплая погода, днем воздух прогреется до + 10 градусов. Дождей не предвидится в ближайшие несколько дней. Такая погода продержится всю короткую рабочую неделю.

#Погода

Утром в Таганроге малооблачно, +3° С, в течение дня столбик ртутного термометра будет подниматься вверх и достигнет отметки +10° С. Вечером 10 марта по-прежнему довольно тепло, малооблачно, 7 градусов выше нуля, ночью около +3° С.

Ветер юго-западного направления дует со скоростью 3-4 метра в секунду, к вечеру еще ослабеет, будет почти безветренно.

Влажность утром 73%, днем упадет до 47%, а к вечеру вернется на уровень 74%. Дождей синоптики сегодня не обещают, как и ближайшие несколько дней.   

Атмосферное давление сегодня составляет 772 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Магнитное поле — спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе — +1°С. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 11 часов 34 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 6.47, заход будет в 18.21.

Фото «ТП»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода в Таганроге Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru