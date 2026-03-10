Погода в Таганроге 10 марта: солнечно, днем +10 °С, без осадков и почти без ветра

Весна в Таганроге все увереннее вступает в свои права — сегодня, в первый рабочий день, по прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается малооблачная, теплая погода, днем воздух прогреется до + 10 градусов. Дождей не предвидится в ближайшие несколько дней. Такая погода продержится всю короткую рабочую неделю.

Утром в Таганроге малооблачно, +3° С, в течение дня столбик ртутного термометра будет подниматься вверх и достигнет отметки +10° С. Вечером 10 марта по-прежнему довольно тепло, малооблачно, 7 градусов выше нуля, ночью около +3° С.

Ветер юго-западного направления дует со скоростью 3-4 метра в секунду, к вечеру еще ослабеет, будет почти безветренно.

Влажность утром 73%, днем упадет до 47%, а к вечеру вернется на уровень 74%. Дождей синоптики сегодня не обещают, как и ближайшие несколько дней.

Атмосферное давление сегодня составляет 772 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Магнитное поле — спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе — +1°С. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 11 часов 34 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 6.47, заход будет в 18.21.

