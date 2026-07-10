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Погода в Таганроге 10 июля: возможен дождь, воздух прогреется до +25°, средний западный ветер, слабая магнитная буря

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В пятницу, 10 июля, синоптики обещают Таганрогу комфортную погоду с небольшим дождем в первой половине дня. Столбик термометра покажет +25° в светлое время суток, к ночи похолодает до +20°. Влажность 67-81%. Ветер западный, 5-6 метров в секунду.

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В выходные сильной жары не ожидается, будет солнечно, до +26° в тени, без осадков. Вода в Таганрогском заливе прогреется до +25°…+26°. УФ-индекс очень высокий. Такая же погода с незначительными осадками сохранится до 18 июля.

По данным Ростгидромета, 10 июля утром и днем облачно, температура воздуха +24°…+25° (по ощущениям, как +25°). Небольшой дождь возможен с вероятностью в 77%. Влажность – 67%. Ветер западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-10 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, без осадков, влажность – 81%. Температура воздуха +22°…+20° (будет ощущаться, как +20°). Ветер западный, с переходом на северо-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 755-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 – слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 42 минуты, старая луна. Пыльца активна – сорняки, полынь, амброзия.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда

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