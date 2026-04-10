Погода в Таганроге 10 апреля: ветрено, слабая магнитная буря, возможен кратковременный дождь

10 апреля Таганрогу обещают облачную с прояснениями погоду с ощутимым юго-западным ветром – отдельные порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. Днем температура воздуха +9°…+11°, высока вероятность кратковременного дождя. Влажность – 65%, УФ-индекс умеренный, слабая магнитная буря. Ночью переменная облачность, градусник покажет +5°…+6°. Завтра пока обещают малооблачную погоду и ослабление ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +9°…+11° (по ощущениям, как +4°). Ветер юго-западный, 5-7 метров в секунду. Вероятность небольших осадков – 95%.

Ночью переменная облачность, без осадков, влажность высокая — 85%. Температура воздуха +5°…+6° (будет ощущаться, как +3°). Ветер юго-западный, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 757-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (умеренный), геомагнитный индекс 5 — слабая магнитная буря (G1). Температура воды в Таганрогском заливе пока держится на отметке +8°. Световой день продлится 13 часов 19 минут, последняя четверть луны.

