Погода в Таганроге 1 мая: облачно, возможен дождь, +12°, магнитная буря

1 мая в Таганроге будет большей частью облачная погода, временами возможен небольшой дождь, дует умеренный северо-восточный ветер. Настоящего тепла пока не обещают, днем температура воздуха +11°…+12°, влажность — 52%, УФ-индекс в пределах нормы, слабая магнитная буря. Ночью переменная облачность, градусник покажет +4°…+6°, вероятны кратковременные осадки. Завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, дождя пока не обещают, станет теплее на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+12° (по ощущениям, как +7°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 95%.

Ночью переменная облачность, влажность — 67%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться, как +2°). Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный), геомагнитный индекс 5 — слабая магнитная буря (G1). Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +11°. Световой день продлится 14 часов 26 минут, полнолуние.

