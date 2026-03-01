Погода в Таганроге 1 марта: облачно с прояснениями, днем потеплеет до +7°, небольшой ветер, осадки маловероятны

В первый день весны Таганрог ждет достаточно комфортная погода без осадков и магнитных бурь. В дневное время воздух прогреется до +7°, к ночи похолодает +4°. Влажность средняя. Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное.

В начале следующей недели погода в целом не изменится. К среде, 4 марта, на пару градусов станет прохладней. С четверга, 5 марта, и до конца недели синоптики обещают кратковременные дожди. Среднесуточная температура сохранится на уровне +3°…+5°.

По данным Ростгидромета, 1 марта днем облачно с проянениями, температура воздуха +5°…+7° (по ощущениям, как +2°). Без осадков. Влажность 52%. Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность 69%. Осадки маловероятны. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -2°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, 764-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 11 часов 03 минуты, растущая луна.

