Погода в Таганроге 1 февраля: последний месяц зимы начинается с морозов и снега

1 февраля в Таганроге прогнозируют облачную погоду с северным ветром, временами возможен небольшой снег. Днем температура воздуха -2°…-4°. Влажность – 74%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно с прояснениями, ветер сменится на северо-восточный, мороз усилится и градусник покажет -9°…-11°. Завтра обещают пасмурную погоду с понижением температуры до -8° в светлое время суток, усилением ветра и снегом.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -2°…-4° (по ощущениям, как -11°). Ветер северный, 5-6 метров, с порывами до 9 метров в секунду. Вероятность снега – 80%.

Ночью облачно с прояснениями, влажность высокая — 91%. Температура воздуха -9°…-11° (будет ощущаться, как -18°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 757-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 9 часов 35 минут, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского

