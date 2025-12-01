Погода в Таганроге 1 декабря: облачно, прохладно, ночью возможен дождь

1 декабря Таганрог встретит зиму все еще цветущими розами, облачной погодой и умеренным восточным ветром. Утром местами туман. Днем осадков не обещают, но влажность высокая – 87%. УФ-индекс по-прежнему низкий, магнитное поле спокойное. Температура воздуха +5°…+6°. Вечером и ночью пасмурно, возможен небольшой дождь, градусник покажет +3°…+4°. Завтрашний день тоже не будет солнечным, сохраняется вероятность осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как 0°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду.

Ночью пасмурно, влажность высокая — 90%. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 70%. Атмосферное давление в течение суток составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 8 часов 47 минут, растущая луна.

